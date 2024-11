Gp di Las Vegas: orari qualifiche e gara e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Con un Mondiale piloti ancora da assegnare, ma fortemente indirizzato ancora una volta verso la Red Bull di Max Verstappen, è quello Costruttori a tenere alte le speranze della Ferrari. La Rossa dista 36 punti dalla McLaren, ma nelle ultime gare ha mostrato progressi e continuità di risultato, che fanno ben sperare anche in vista di Las Vegas, un circuito che dovrebbe premiare le qualità di Leclerc e Sainz. Il Gran Premio di Las Vegas inizierà ufficialmente oggi, sabato 23 novembre, quando alle 7 ora italiana i piloti, dopo aver ultimato tutte le prove libere previste, scenderanno in pista per le qualifiche. Il Gran Premio invece è in programma domani, domenica 24 novembre, sempre alle 7 italiane.

Sabato 23 novembre

7.00: Qualifiche

Domenica 24 novembre

07.00: Gara L'intero weekend di Formula 1, quindi qualifiche e gara, sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il Gp di Las Vegas, ma anche le qualifiche di oggi, sarà visibile anche in chiaro su TV8 ma in differita, a partire dalle ore 14. Qualifiche e gara saranno disponibili anche in streaming su SkyGo e NOW.



