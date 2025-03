Gp di Cina, la gara di oggi in diretta

(Adnkronos) – Gp della Cina, via alla gara. A Shanghai va in scena il secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. L'australiano Oscar Piastri, al volante della McLaren, scatta dalla pole position davanti alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. La Ferrari insegue dalla terza fila. L'inglese Lewis Hamilton, vincitore ieri nella Sprint, è quinto in griglia. Il monegasco Charles Leclerc è sesto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2025