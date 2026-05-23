Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

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George Russell ha vinto la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes ha chiuso la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes, scattate dalla prima fila. Nel sesto dei 23 giri in programma, Antonelli ha cercato l'attacco: contatto con Russell e lamentele del pilota italiano, costretto ad allargare la traiettoria sull'erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale. "Pensa a guidare per favore, non a lamentarti via radio", la replica del team principal Toto Wolff. Antonelli, protagonista di un'ulteriore escursione sull'erba nel corso della gara, ha ceduto la seconda posizione a Norris e si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Nel finale, delusione per Hamilton: l'inglese è scivolato dal quarto al sesto posto. ﻿ Ecco l'ordine di arrivo della sprint race: 1. George Russell (Mercedes) – 28'50''951 2. Lando Norris (McLaren) + 1''272 3. Kimi Antonelli (Mercedes) + 1''843 4. Oscar Piastri (McLaren) + 9''797 5. Charles Leclerc (Ferrari) + 9''929 6. Lewis Hamilton (Ferrari) + 10''545 7. Max Verstappen (Red Bull) + 15''935 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 29''710 9. Franco Colapinto (Alpine) + 31''621 10. Carlos Sainz (Williams) + 36''793 11. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1'01''344 12. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1'01''814 13. Esteban Ocon (Haas) + 1'04''209 14. Sergio Perez (Cadillac) + 1'10''402 15. Nico Hulkenberg (Audi) + 1'12''158 16. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro 17. Valtteri Bottas (Cadillac) + 1 giro 18. Oliver Bearman (Haas) + 1 giro 19. Alexander Albon (Williams) + 1 giro 20. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro 21. Isack Hadjar (Red Bull) + 3 giri Rit. Fernando Alonso (Aston Martin) Ecco la classifica di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Canada: 1) Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti 2) George Russell (Mercedes) – 88 punti 3) Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti 4) Lando Norris (McLaren) – 58 punti 5) Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti 6) Oscar Piastri (McLaren) – 48 punti 7) Max Verstappen (Red Bull) – 28 punti 8) Oliver Bearman (Haas) – 17 punti 9) Pierre Gasly (Alpine) – 16 punti 10) Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 punti 11) Franco Colapinto (Alpine) – 7 punti 12) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 punti 13) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti 14) Carlos Sainz (Williams) – 4 punti 15) Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 punti 16) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto 17) Alexander Albon (Williams) – 1 punto 18) Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti 19) Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti 20) Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti 21) Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti 22) Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti

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Pubblicato il 23 Maggio 2026