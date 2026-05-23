Attualità

Gp Canada, Russell in pole davanti ad Antonelli: la griglia di partenza

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
George Russell si prende la pole position del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota britannico chiude le qualifiche con il miglior giro, 1:12.578, davanti al compagno di squadra della Mercedes Andrea Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris. Indietro le Ferrari: quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc.
 Per Russell (che ha 'sfilato' il miglior giro ad Antonelli in extremis) è la terza pole position consecutiva in Canada. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di domani. Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal:  1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Oscar Piastri (McLaren) 5. Lewis Hamilton (Ferrari) 6. Max Verstappen (Red Bull) 7. Isack Hadjar (Red Bull) 8. Charles Leclerc (Ferrari) 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 10. Franco Colapinto (Alpine) 11. Nico Hulkenberg (Audi) 12. Liam Lawson (Racing Bulls) 13. Gabriel Bortoleto (Audi) 14. Pierre Gasly (Alpine) 15. Carlos Sainz (Williams) 16. Oliver Bearman (Haas) 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Alexander Albon (Williams) 19. Fernando Alonso (Aston Martin) 20. Sergio Perez (Cadillac) 21. Lance Stroll (Aston Martin) 22. Valtteri Bottas (Cadillac)  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran-Usa, Trump: “Accordo ad un passo, Stretto di Hormuz verrà riaperto”

10 minuti fa

Cannes, Palma d’Oro a ‘Fjord: il film di Cristian Mungiu conquista il Festival

2 ore fa

Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada – Diretta

2 ore fa

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente di oggi 23 maggio 2026

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio