Gp Austria, Acosta domina le pre-qualifiche davanti ad Aldeguer e Marquez 4°

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Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp d'Austria fermando il cronometro sul tempo di 1'28"381, confermando un grande feeling con il Red Bull Ring. Alle spalle del pilota della Ktm c'è Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) che centra il secondo tempo in 1'28"880, precedendo l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, terzo in 1'28"893. Il campione del mondo in carica e leader iridato Marc Márquez artiglia la quarta posizione con la Ducati ufficiale girando in 1'28"963, mentre Jorge Martín, con l'Aprilia ufficiale chiude la top 5 fermando il tempo sull'1'29"048. Staccano il pass diretto per la Q2 anche Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46, 1'29"091), Brad Binder (Ktm, 1'29"126), Álex Márquez (Ducati-Gresini, 1'29"161), Marco Bezzecchi (Aprilia, 1'29"210) e Fabio Quartararo (Yamha, 1'29"266). Primo degli esclusi è Luca Marini con la Honda, 11° con un crono di 1'29"293 che lo costringerà al taglio iniziale. Partiranno dal Q1 anche Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), soltanto 18° in 1'29"666 e Raúl Fernández (Aprilia Trackhouse), 19° con il tempo di 1'29"721.

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Pubblicato il 18 Settembre 2026