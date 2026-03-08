Gp Australia, ordine d’arrivo. Le classifiche del Mondiale
(Adnkronos) – L'ordine d'arrivo del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, e le classifiche Piloti e Costruttori. 1. George Russell (Mercedes) – 58 giri in 1h23'06''801 2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 2''974 3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15''519 4. Lewis Hamilton (Ferrari) + 16''144 5. Lando Norris (McLaren) + 51''741 6. Max Verstappen (Red Bull) + 54''617 7. Oliver Bearman (Haas) a 1 giro 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro 9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 giro 10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 giro 11. Esteban Ocon (Haas) a 1 giro 12. Alex Albon (Williams) a 1 giro 13. Liam Lawson (Racing Bulls) a 1 giro 14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 giri 15. Carlos Sainz (Williams) a 2 giri 16. Sergio Perez (Cadillac) a 3 giri. 1. George Russell (Mercedes) – 25 punti 2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 18 punti 3. Charles Leclerc (Ferrari) – 15 punti 4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 12 punti 5. Lando Norris (McLaren) – 10 punti 6. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti 7. Oliver Bearman (Haas) – 6 punti 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti 9. Gabriel Bortoleto (Audi/Sauber) – 2 punti 10. Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto. 1. Mercedes – 43 punti 2. Ferrari – 27 punti 3. McLaren – 10 punti 4. Red Bull Racing – 8 punti. 5. Haas – 6 punti. 6. Racing Bulls – 4 punti. 7. Audi – 2 punti. 8. Alpine – 1 punto.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 8 Marzo 2026