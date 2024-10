Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila

(Adnkronos) –

Lando Norris in pole position nel Gp degli Usa, la Ferrari insegue dalla seconda fila. Il pilota britannico della McLaren, sul tracciato di Austin, è il più veloce nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''330. Norris, alla settima pole della carriera, scatterà davanti alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen, vincitore della Sprint, che parte in seconda posizione. Le Ferrari si piazzano in seconda fila. Carlos Sainz conquista la terza posizione in griglia e nella gara di domenica 20 ottobre parte davanti al suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Alle spalle del monegasco, la McLaren dell'australiano Oscar Piastri e la Mercedes del britannico George Russell, che rischia di perdere posizioni in caso di interventi necessari dopo l'incidente con cui ha chiuso la giornata. A seguire l'Alpine di Pierre Gasly, l'Aston Martin di Fernando Alonso, la Haas di Kevin Magnussen e la Red Bull di Sergio Perez. Sabato nero per Lewis Hamilton, che partirà in fondo alla griglia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2024