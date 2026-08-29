Gp Aragon, Marc Marquez vince gara sprint: ordine di arrivo e classifica aggiornata

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Marc Marquez vince la sprint race di Aragon oggi, sabato 29 agosto, al termine di una gara dominata. Partito dalla seconda posizione dietro a Bezzecchi, il fuoriclasse spagnolo balza subito in testa al primo giro, restando davanti fino al traguardo. Alle sue spalle, salgono sul podio il fratello Alex e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Pedro Acosta, seguito da Jorge Martin e Fermin Aldeguer. Solo undicesimo Francesco Bagnaia. Gara da dimenticare, invece, per Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo, tutti costretti al ritiro.

In classifica piloti MotoGp Martin resta al comando con 29 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez. Domani, alle 14, via al Gran Premio che chiuderà il weekend. Ecco l'ordine di arrivo della sprint race di oggi ad aragon:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Pedro Acosta (KTM) 5. Jorge Martin (Aprilia) 6. Fermin Aldeguer (Ducati) 7. Diogo Moreira (Honda) 8. Raul Fernandez (Aprilia) 9. Johann Zarco (Honda) 10. Jack Miller (Yamaha) 11. Francesco Bagnaia (Ducati) 12. Alex Rins (Yamaha) 13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 14. Enea Bastianini (KTM) 15. Brad Binder (KTM) 16. Joan Mir (Honda) 17. Pol Espargarò (KTM) 18. Franco Morbidelli (Ducati) 19. Lorenzo Savadori (Aprilia) Rit. Fabio Quartararo (Yamaha) Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati) Rit. Luca Marini (Honda) Ecco la classifica aggiornata del Motomondiale dopo la gara sprint di Aragon: 1. Jorge Martin — Aprilia — 245 punti

2. Marco Bezzecchi — Aprilia — 216 punti

3. Marc Marquez — Ducati — 212 punti 4. Ai Ogura — Aprilia — 203 punti 5. Fabio Di Giannantonio — Ducati — 199 punti 6. Raul Fernandez — Aprilia — 186 punti 7. Pedro Acosta — KTM — 169 punti 8. Francesco Bagnaia — Ducati — 143 punti 9. Alex Marquez — Ducati — 106 punti 10. Luca Marini — Honda — 86 punti 11. Fermin Aldeguer — Ducati — 80 punti 12. Enea Bastianini — KTM — 76 punti 13. Brad Binder — KTM — 72 punti 14. Diogo Moreira — Honda — 57 punti 15. Fabio Quartararo — Yamaha — 55 punti 16. Franco Morbidelli — Ducati — 53 punti 17. Johann Zarco — Honda — 35 punti 18. Joan Mir — Honda — 29 punti 19. Jack Miller — Yamaha — 23 punti 20. Alex Rins — Yamaha — 21 punti 21. Toprak Razgatlioglu — Yamaha — 14 punti 22. Maverick Viñales — KTM — 10 punti 23. Iker Lecuona — Ducati — 9 punti 24. Augusto Fernandez — Yamaha — 6 punti 25. Pol Espargarò — KTM — 3 punti 26. Cal Crutchlow — Honda — 0 punti 27. Jonas Folger — KTM — 0 punti 28. Michele Pirro — Ducati — 0 punti

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Pubblicato il 29 Agosto 2026