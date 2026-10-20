Gozi (Renew): “Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l’Ue rischia la paralisi”

“L’allargamento è una grande opportunità geopolitica ed economica per l’Unione europea, ma per unificare il continente bisogna riformare l’Unione”. Lo ha detto l’eurodeputato Sandro Gozi (Renew Europe), segretario del Partito Democratico Europeo, a “Voci dal Parlamento” per Adnkronos, a margine della plenaria di Strasburgo dedicata ai rapporti su Ucraina, Moldova e Serbia. Su quest’ultima, l’eurodeputato ha criticato duramente il governo Vučić: “Vuole i fondi europei, ma viola i valori europei: questa contraddizione non è più accettabile”.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026