Bisogna “voltare pagina da un governo che ha tagliato agli enti locali, ha tagliato sul trasporto pubblico locale, sul sociale, sulla sanità pubblica, sulla scuola. Noi invertiremo questa rotta, perché tagliare ai comuni vuol dire tagliare nelle tasche dei cittadini sui servizi fondamentali che fanno la differenza sulla qualità della vita”. Lo ha detto Elly Schlein a margine dell’Assemblea degli amministratori del Pd.



Pubblicato il 28 Novembre 2026