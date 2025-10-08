Attualità

Governo, richiamo di Meloni in Cdm: limitare ricorso ai decreti legge

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha svolto in Cdm "tre informative in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza, all'istruttoria sugli schemi di direttive europee e agli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (decreto Caivano-bis)''. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Raccontano che Meloni abbia fatto un appello-richiamo ai ministri a limitare il ricorso ai decreti legge. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Arriva il limoncello sottomarino, Antica Distilleria Petrone sperimenta l’affinamento in acqua

57 minuti fa

Addio a Paolo Sottocorona, il meteorologo per anni volto delle previsioni su La7

1 ora fa

Gaza, Trump: “Negoziati vanno molto bene”. Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è “centrale”

1 ora fa

Pavia, chiede del latte alla vicina e poi la violenta: arrestato

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio