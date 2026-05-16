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Governo, P. De Luca (Pd): “Tradite tutte le promesse, noi pronti per cambiare rotta”

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(Adnkronos) – "Il governo ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale e ha fallito sui temi economici e sociali, oltre ad avere messo in discussione la tradizionale postura e autorevolezza del nostro Paese a livello europeo e internazionale. Senza il Pnrr saremmo in recessione, veniamo da tre anni di crisi industriale, i salari reali sono diminuiti di 8-9 punti, sono aumentate le bollette e il carrello della spesa. Il governo non ha messo in campo nessuna misura per aiutare imprese e famiglie. Bisogna cambiare rotta completamente, aiutare le famiglie a risollevare il potere d'acquisto dei lavoratori e servono politiche industriali per le aziende. Noi ci candidiamo a costruire un programma alternativo di governo a questa destra che dal nostro punto di vista sta danneggiando fortemente il Paese". Così, con Adnkronos, Piero De Luca, deputato del Pd, a margine dei Capri Talks promossi da Spin Factor.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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