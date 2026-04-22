Attualità
Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell’Utri, Bizzotto
(Adnkronos) – Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit. Sul tavolo del governo Meloni anche il testo del Dfp, il documento di finanza pubblica atteso a Bruxelles.
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Pubblicato il 22 Aprile 2026