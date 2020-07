‘Governance Poll 2020’, Franco Landella al 93° posto per livello di gradimento

In cima alle classifiche degli amministratori locali più popolari in Italia ci sono il governatore del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Ma il presidente dell’Anci non traghetta l’intera Puglia, che vede invece il governatore Michele Emiliano perdere consensi (dal 47,1 al 40%). Non bene anche il resto della Puglia, con il sindaco di Foggia, Franco Landella, al 93° posto (5 posizioni rispetto allo scorso anno) e Rinaldo Melucci di Taranto al 100esimo posto (ex aequo con Luigi De Magistris). E’ in breve quanto emerge dalla classifica ‘Governance Poll 2020’ de Il Sole 24 Ore, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia. I risultati sono definiti sulla base di un campione di 1.000 elettori per ogni Regione e Comune. Tra le città pugliesi, al 71° posto Carlo Maria Salvemini di Lecce seguito, due posizioni dopo dal brindisino Riccardo Rossi.

Condividi sui Social!