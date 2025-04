Gout Gout meglio di Bolt, a 17 anni vola nei 200 metri – Video

(Adnkronos) – Gout Gout vola e nei 200 metri batte… Usain Bolt. Il 17enne fenomeno australiano ha trionfato nei campionati nazionali correndo in 19''84 nella finale dei 200 metri. La prestazione del talento non verrà registrata ufficialmente: è stata condizionata dal vento favorevole di 2,2 metri al secondo, lievemente superiore alla soglia di 2 metri al secondo. Il 'dettaglio' non ridimensiona la portata dell'impresa di Gout Gout tra i migliori under 20 di tutti i tempi. Usain Bolt nel 2004 fece segnare il crono di 19''93 con 1,4 metri di vento a favore. Justin Gatlin corse in 19''86 nel 2001 con raffiche di 4 metri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2025