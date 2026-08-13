Google Pixel Watch 5 con Gemini: la scommessa è sul software

(Adnkronos) – Google ha annunciato il Pixel Watch 5, e a un primo sguardo l'oggetto sembra quasi identico al predecessore. Sotto la scocca, un processore Qualcomm leggermente più rapido e una batteria di poco più capiente. Chi si aspettava una rivoluzione hardware resterà deluso: gli aggiornamenti veri, quest'anno, sono tutti nel software. Il Pixel Watch 5 conferma e amplia i due filoni al centro della strategia di Google per il 2026: l'intelligenza artificiale generativa integrata nell'esperienza quotidiana e un approccio più proattivo alla salute dell'utente. Il capitolo più corposo dell'aggiornamento riguarda la salute. La novità principale è la funzione di rilevamento delle emergenze respiratorie, evoluzione della funzione di rilevamento della perdita di battito introdotta l'anno scorso. Quando il dispositivo registra un calo severo della saturazione di ossigeno nel sangue, segnale possibile di difficoltà respiratorie, scatta automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza e ai contatti indicati dall'utente. Per limitare i falsi allarmi, il sistema incrocia i dati di frequenza cardiaca, movimento e altitudine, e la soglia di attivazione è fissata a un livello di saturazione molto basso, attorno all'83%, mantenuto per un periodo prolungato. La funzione si disattiva automaticamente dopo trenta minuti di sonno rilevato, per evitare allarmi legati a episodi di apnea notturna o a posizioni di riposo che riducono naturalmente la saturazione, e non è pensata per chi soffre già di patologie respiratorie croniche, ma per individuare episodi acuti e improvvisi. La funzione sarà disponibile su Pixel Watch 4 e 5 in Europa dal lancio, mentre negli Stati Uniti resta in attesa dell'autorizzazione della Food and Drug Administration. A questa si affianca un monitoraggio mensile della qualità respiratoria notturna, pensato per osservare l'andamento nel tempo. Due ulteriori funzioni, entrambe attese per settembre, sono dedicate al monitoraggio degli andamenti di pressione sanguigna e resistenza insulinica. Google chiarisce che non si tratta di strumenti diagnostici, ma di indicatori di tendenza che richiedono almeno una settimana di dati per restituire un'indicazione mensile. Per la pressione, il sensore ottico e i dati di movimento alimentano un modello di intelligenza artificiale che stima la forma e la velocità delle onde di pulsazione sotto la pelle, senza fornire valori sistolici o diastolici diretti. Sul fronte della resistenza insulinica, Google si muove invece su un terreno finora inesplorato dai concorrenti: la condizione, che precede spesso lo sviluppo del diabete di tipo 2, viene stimata incrociando segnali come ritmo cardiaco, qualità del sonno e livello di attività fisica quotidiana. L'azienda afferma di aver validato l'algoritmo confrontandolo con prelievi ematici reali, pubblicando i risultati su una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria. Anche in questo caso non si tratta di un monitoraggio non invasivo della glicemia né di uno strumento di screening per il diabete, ma di un indicatore di stress metabolico prolungato. Sul fronte sportivo, Google punta a correggere uno dei difetti più lamentati dagli utenti Fitbit e Pixel Watch: l'imprecisione del GPS negli ambienti urbani. Dopo l'introduzione del GPS a doppia frequenza lo scorso anno, l'azienda dichiara ora di voler superare le prestazioni di Garmin Fenix 8 e Apple Watch Ultra 3 combinando dati satellitari, informazioni meteorologiche e modelli tridimensionali degli edifici tratti da Google Maps, per correggere in post-elaborazione i tracciati GPS tramite intelligenza artificiale. A questo si aggiunge la possibilità di seguire piani di allenamento per la forza generati dall'intelligenza artificiale direttamente dall'orologio, senza dover ricorrere allo smartphone per registrare le serie o passare all'esercizio successivo, funzione già disponibile con l'abbonamento a Google Health Premium. Tutti questi dati confluiscono nel coach basato su intelligenza artificiale dell'app Google Health, accessibile solo con abbonamento Premium. Resta un ambito ancora acerbo, in cui nessun operatore ha finora offerto una soluzione pienamente convincente, ma gli aggiornamenti presentati da Google delineano comunque una strategia coerente e di lungo periodo nel campo della salute digitale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Agosto 2026