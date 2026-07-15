Google Pixel 11, trapelano possibili colori e specifiche

(Adnkronos) – A meno di un mese dalla presentazione ufficiale prevista per il 12 agosto, la gamma Google Pixel 11 torna al centro delle indiscrezioni. Questa volta le informazioni arrivano da alcune pagine prodotto pubblicate per errore su Amazon USA e successivamente rimosse, individuate dal sito 9to5Google. Sebbene si tratti con ogni probabilità di errori in vista del preordine ufficiale, le inserzioni offrono un primo sguardo su colori, configurazioni hardware e possibili prezzi dei nuovi smartphone. Secondo quanto emerso, il Pixel 11 standard potrebbe essere disponibile nelle colorazioni Fuchsia (Hibiscus), Moss (Pistachio) e Midnight (Obsidian), confermando la volontà di Google di proporre una palette più vivace rispetto alle generazioni precedenti. Le stesse inserzioni riportavano anche due diverse denominazioni per gli stessi colori, un dettaglio che suggerisce come la nomenclatura definitiva non sia ancora stata stabilita. Per il Pixel 11 Pro, invece, le colorazioni indicate sarebbero Pine (Olive), Light Fog (Fog), Sterling (Frost) e Dune (Canyon). Il modello pieghevole Pixel 11 Pro Fold dovrebbe invece limitarsi a due varianti cromatiche: Pine (Olive) e Midnight (Obsidian). Le schede pubblicate avrebbero inoltre rivelato alcune caratteristiche tecniche del modello base. Il Pixel 11 sarebbe dotato di un display da 6,3 pollici con risoluzione 1080 × 2424 pixel, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con un prezzo indicato di 899 dollari. Se queste informazioni fossero confermate, rafforzerebbero le indiscrezioni secondo cui Google eliminerebbe la versione da 128 GB, giustificando così un aumento del prezzo di partenza. Tra i dettagli più curiosi compare anche un dispositivo chiamato Google Pixel Tag, mai annunciato ufficialmente e che potrebbe rappresentare un nuovo localizzatore Bluetooth destinato a competere con prodotti come AirTag e SmartTag. Le informazioni, tuttavia, vanno interpretate con prudenza. Le inserzioni contenevano infatti alcune incongruenze, come il riferimento ad Android 16, nonostante Android 17 sia già stato lanciato, oltre alla presenza di uno strumento per l’estrazione della SIM, ormai superfluo sulla maggior parte dei recenti smartphone Pixel. La conferma definitiva arriverà il 12 agosto, quando Google presenterà ufficialmente la nuova famiglia Pixel durante il suo evento hardware.

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Pubblicato il 15 Luglio 2026