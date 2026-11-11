Google lancia Gemini 4 Carbon per scardinare il duopolio di OpenAI e Anthropic

(Adnkronos) – A poche settimane dall’esordio di Argon, Google accelera ulteriormente la corsa tecnologica rilasciando al pubblico professionale Gemini 4 Carbon. Dopo una breve fase di collaudo circoscritta a specialisti di cybersicurezza, il nuovo modello di punta fa il suo debutto commerciale con l’ambizione dichiarata di confrontarsi direttamente con le proposte di vertice concorrenti, riposizionando con decisione il gruppo di Mountain View nella fascia più alta della ricerca sull’intelligenza artificiale.

Se Argon rimane la scelta designata per i flussi di lavoro standard e lo sviluppo software ordinario, Carbon è stato concepito per operare sui limiti computazionali del ragionamento artificiale. L’architettura è ottimizzata per la ricerca scientifica complessa e per cicli di programmazione articolati su più livelli sequenziali. A supporto di queste capacità su scenari estesi, l’ecosistema si arricchisce anche dell’anteprima della funzione “swarm” sulla piattaforma Antigravity, progettata per convertire un singolo prompt in un’azione congiunta affidata a una squadra coordinata di agenti autonomi.

La distribuzione interessa l’accesso via API su Google AI Studio, i profili business, la piattaforma Antigravity e i sottoscrittori del piano consumer Google AI Ultra, oltre alla modalità AI integrata nel motore di ricerca. Nessun dettaglio è stato invece fornito in merito a una possibile estensione agli utenti gratuiti. Per favorire l’adozione rapida, Google ha impostato una politica di prezzi particolarmente aggressiva: con una tariffa introduttiva di due dollari per milione di token in ingresso e dieci per quelli in uscita, il servizio si colloca a una frazione del costo di GPT-6 Astra di OpenAI e del recente Fable 5.2 di Anthropic, mantenendo un profilo tariffario competitivo anche in vista del raddoppio delle quote previsto a fine mese.

I parametri prestazionali diffusi dall’azienda collocano Carbon stabilmente nel gruppo di testa, a ridosso delle metriche registrate dalla controparte di Anthropic, al netto delle consuete selezioni statistiche che caratterizzano le comunicazioni di settore. Al di là dei benchmark numerici, la mossa interrompe mesi di polarizzazione del mercato attorno a due soli attori, sancendo un cambio di passo operativo per la strategia IA di Google.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026