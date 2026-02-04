Attualità

Gonzalez (Danone): “Industria centrale per innovare nutrizione oncologica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Dobbiamo creare un ecosistema dove ognuno fa la sua parte. Danone Nutricia, come azienda leader, ha il dovere di innovare con prodotti che sappiano dare una risposta ai pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi a carico del sistema sanitario nazionale con un conseguente beneficio sulla salute pubblica. In questo senso il ruolo dell'industria è centrale". Lo ha detto Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Nutricia Italia e Grecia, all'incontro che si è svolto oggi a Roma, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, promosso su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica, in collaborazione con Favo Ra Odv, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia.  Il convegno ha affrontato una delle sfide più urgenti e ancora sottovalutate in oncologica: la malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti con tumore, incide negativamente su sopravvivenza, tolleranza alle terapie, qualità di vita e sostenibilità del sistema sanitario. La questione – è stato ricordato nel corso dell'evento – è stata riconosciuta di primaria rilevanza anche dall'inserimento dello screening nutrizionale oncologico nelle politiche sanitarie nazionali tramite la recente legge di Bilancio.  
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner e le critiche dopo Australian Open: “Con partita lunga non ha più intensità”

15 minuti fa

Tumori, De Lorenzo (Favo): “Con alimenti speciali nei Lea risparmi del 10% nella spesa del Ssn”

18 minuti fa

Fvg, presentate linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici

26 minuti fa

Washington Post annuncia licenziamenti di massa: svuotate numerose redazioni

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio