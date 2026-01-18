Gomitata in campo all’avversario, calciatore arrestato in Galles

(Adnkronos) –

Follia in Galles. Un giocatore di terza divisione ha tirato una gomitata in pieno viso a un avversario, al momento della battuta di una rimessa laterale, scatenenando un caos che ha portato all'arresto dello stesso calciatore. È successo tutto durante Treaddur Bay-Porthmadog, quando Tom Taylor, nel club dal 2024, ha colpito, senza nessun apparente motivo se non quello di ottenere un vantaggio in campo sull'avversario, Danny Brookwell, ma rimanendo impunito, visto che l'arbitro non ha visto la gomitata, salvandolo così da espulsione certa. Il gesto ha creato grande scalpore in Galles, tanto che il suo stesso club si è dissociato e ha provveduto a sospendere il giocatore: "Il Trearddur Bay Football Club non tollera alcuna forma di violenza e riconosce che l'incidente non avrebbe dovuto verificarsi", si legge in un comunicato ufficiale dopo che il caso è scoppiato su X, "il club porge le sue più sincere scuse al giocatore avversario coinvolto, al Porthmadog, agli ufficiali di gara, ai tifosi e all'intera comunità calcistica". "Il club collaborerà pienamente con qualsiasi indagine esterna o procedimento disciplinare e non rilascerà ulteriori commenti in questo momento finché queste questioni saranno in corso". La polizia ha infatti arrestato Taylor per aggressioni, dichiarando che un uomo di 35 anni si trova al momento in custodia: "Gli agenti hanno svolto indagini per stabilire le circostanze dell'incidente… le indagini sono in corso e chiediamo ai cittadini di non fare supposizioni mentre le indagini proseguono". Brookwell, dal canto suo, ha rimediato una commozione celebrale.

