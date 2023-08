Golpe in Niger, in Italia i connazionali rimpatriati da Niamey

(Adnkronos) – E' atterrato intorno alle 5 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino il volo con a bordo i cittadini italiani e stranieri che hanno deciso di partire dal Niger, dopo il golpe di mercoledì scorso contro il presidente Mohamed Bazoum. A bordo del volo c'erano in tutto 87 persone: 36 italiani, 21 statunitensi, quattro bulgari, due austriaci, un nigeriano, un nigerino, un ungherese e un senegalese. Ad attenderli all'aeroporto di Ciampino, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani: "Siamo soddisfatti, perché siamo riusciti a riportare in Italia tutti i nostri connazionali che lo avevano chiesto" ha detto. Anche la Francia ha deciso di evacuare i propri cittadini e un primo volo è atterrato poco dopo l'una del mattino all'aeroporto di Parigi Roissy Charles de Gaulle. A bordo cittadini francesi ma anche di altre nazionalità. Sono circa 1200 i francesi registrati sulle liste consolari in Niger. Di questi, circa 600 desiderano essere rimpatriati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Agosto 2023