Golpe in Niger, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader

(Adnkronos) – Il generale Abdourahmane Tchiani, capo della guardia presidenziale nigerina, si è autoproclamato "capo del governo di transizione" del Niger. Lo riporta al Jazeera che riferisce di un annuncio sulla tv nigerina. Tchiani ha parlato su Télé Sahel in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", il Cnsp annunciato nella notte tra il 26 e il 27 luglio per "porre fine" al "regime" del presidente Mohamed Bazoum democraticamente eletto. Il generale, riporta Radio France Internationale, ha giustificato il colpo di stato parlando del "peggioramento della situazione di sicurezza" in Niger. Secondo Tchiani, "l'attuale approccio della sicurezza non ha permesso di mettere in sicurezza il Paese nonostante i grandi sacrifici dei nigerini e l'apprezzato sostegno dei partner".



Pubblicato il 28 Luglio 2023