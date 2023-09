Golpe in Gabon, generale Nguema giura da presidente ad interim

(Adnkronos) – Il generale golpista Brice Oligui Nguema ha prestato giuramento oggi a Libreville come presidente ad interim del Gabon, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Ali Bongo il 30 agosto. Lo riferisce la Bbc. Il golpe ha messo fine a 56 anni di dinastia dei Bongo, con Ali che aveva appena ottenuto un terzo mandato da presidente. Il nuovo leader ha tuttavia trascorso la maggior parte della sua carriera militare nella cerchia vicina a Bongo e, secondo alcune informazioni, sarebbe cugino del presidente deposto. Prima del giuramento, Nguema ha incontrato rappresentanti della coalizione di opposizione Alternanza 2023. "Siamo un solo Paese e dobbiamo superare le nostre differenze", ha detto poi il leader della coalizione, Francois Ndong Obiang, citato da Radio france International, parlando di un incontro "durato quasi due ore" in uno spirito "di cortesia, mutuo rispetto, fraternità e patriottismo", durante il quale l'opposizione ha sollevato il tema dei prigionieri e gli esuli politici. L'incontro è stato però disertato da Albert Ondu Ossa, il candidato presidenziale di Alternanza 2023, che parla di una "rivoluzione di palazzo". "Il sistema Bongo continua, non è un colpo di Stato", ha aggiunto, esortando i militari a "ripristinare l'ordine repubblicano", ovvero a riconoscere lui stesso come legittimo presidente. Secondo i risultati ufficiali delle presidenziali del 26 agosto in Gabon, Bongo aveva ottenuto il 64% dei voti e Ossa il 30%, ma l'opposizione aveva denunciato estese frodi elettorali. Il Gabon è la sesta ex colonia francese in Africa teatro di un golpe militare negli ultimi tre anni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023