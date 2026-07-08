Golfo di Manfredonia, fondi per ambiente e patrimonio storico

Cantieri da sbloccare, risorse da salvare e opere rimaste a lungo ferme sulla carta. Il Cis Capitanata torna al centro del dibattito politico con una serie di interventi destinati al territorio costiero e al patrimonio storico-ambientale della provincia di Foggia. Ad annunciare l’accelerazione delle procedure è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Gatta, responsabile unico del Cis Capitanata, che parla di «grandi benefici per Manfredonia e per il territorio» e di progetti rimessi in moto dopo anni di stallo. “Negli ultimi giorni ho accelerato e annunciato grandi benefici per Manfredonia e per il territorio. Come responsabile unico del Cis Capitanata, sono intervenuto per sbloccare progetti che erano da anni in fase di stallo e che porteranno benefici concreti alla provincia di Foggia. Nuovi e significativi investimenti sono infatti in arrivo per il territorio costiero, grazie ai finanziamenti assegnati nell’ambito del Cis della Capitanata, mediante il Fondo Sviluppo e Coesione”, dichiara Gatta. Il programma prevede misure rivolte sia alla salvaguardia degli ecosistemi locali sia al recupero di beni architettonici e archeologici. Il primo cantiere, denominato “Slow Tourism – Tra le Salicornie”, riguarderà la tutela e la rigenerazione ecologica delle aree umide lungo il tratto litoraneo tra Manfredonia e Zapponeta. Per l’intervento, considerato strategico per la tutela della biodiversità, è stato stanziato un budget complessivo di quasi 538mila euro, con una quota destinata all’esecuzione delle opere pari a oltre 372mila euro. La gestione delle procedure di affidamento sarà curata da Invitalia. La seconda misura riguarda la ristrutturazione e il consolidamento strutturale di un’ala dell’ex convento di San Francesco a Manfredonia. Il progetto, finanziato con 673mila euro, prevede opere edili, adeguamenti degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi arredi. I soggetti interessati alla procedura di gara potranno presentare la propria candidatura fino al 3 agosto. “In questo anno dalla mia nomina come Ruc è stata impressa una forte accelerazione alle attività: diverse procedure complesse sono state sbloccate e numerose gare sono state finalmente aggiudicate. Penso, ad esempio, alla strada provinciale 77 Rivolese, Cerignola-Manfredonia: parliamo di opere attese da anni dal territorio che ora, finalmente, entrano nella loro fase operativa”, aggiunge Gatta. Il consigliere sottolinea il lavoro di coordinamento, semplificazione e verifica svolto sul programma. “Si tratta di un cambio di passo reale, che punta a trasformare i finanziamenti cartolari in cantieri aperti e risultati tangibili per i cittadini”. Secondo Gatta, i progetti sul Golfo di Manfredonia “erano fermi da anni e hanno seriamente rischiato il definanziamento”. “Solo attraverso una stretta e proficua collaborazione istituzionale, imponendo cronoprogrammi serrati e perentori, siamo riusciti a recuperare le risorse finanziarie e a rimettere in sesto le procedure, arrivando finalmente all’avvio formale della gara. Restituiamo così valore e futuro al nostro patrimonio storico e ambientale”.



Pubblicato il 8 Luglio 2026