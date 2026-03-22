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Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG﻿

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(Adnkronos) – Dopo Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia ha vinto oggi domenica 22 marzo la Coppa del Mondo di SuperG. La 33enne bergamasca a Kvitfjell precede la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e settima a 2"41 dalla vetta, e chiude i conti per la prima Coppa di SuperG della carriera, succedendo a Federica Brignone campionessa nel 2021-22. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Marzo 2026

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