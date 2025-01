Goggia da favola: vince la discesa libera a Cortina. Terza Brignone

(Adnkronos) – Sabato da sogno per Sofia Goggia. La campionessa azzurra ha vinto la sua 26esima gara in Coppa del Mondo, aggiudicandosi la discesa libera a Cortina d’Ampezzo, sulla leggendaria Olympia delle Tofane (crono finale 1'33"95). La 32enne bergamasca ha preceduto di 42 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 55 l’altra azzurra Federica Brignone. Quarto posto per Lara Gut-Behrami. Per Goggia è un sabato da incorniciare, dopo le due uscite in due gare a St. Anton di pochi giorni fa: "Quando sono arrivata al traguardo e ho cercato la mia posizione sul tabellone avevo il cuore in gola" ha spiegato l'azzurra a fine gara -. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanto Cortina vale per me, sono molto contenta". Per Sofia – che in questa stagione aveva già vinto in superG a Beaver Creek, negli Stati Uniti – è la quarta vittoria in discesa a Cortina (dopo 2018, 2022 e 2023). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025