Gli studenti foggiani vincono con il progetto “Everyone can do it”

La scuola secondaria di secondo grado, Liceo Zingarelli Sacro Cuore – Liceo Scientifico Federico II di Stornarella è stata premiata da IRC, Italian Resuscitation Council, società scientifica accreditata dal Ministero della Salute che riunisce medici e infermieri esperti in rianimazione cardiopolmonare, con la donazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE). La scuola foggiana, infatti, è una delle tre vincitrici del concorso nazionale indetto da IRC, “La RCP secondo noi”, che ha selezionato i progetti migliori di formazione e sensibilizzazione sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP), proposti dalle scuole di tutta Italia.

Gli studenti foggiani hanno vinto con il progetto “Everyone can do it” – gli allievi hanno disegnato e scritto un fumetto che mette in scena in semplici vignette la corretta sequenza del primo soccorso con la chiamata al 118 o al 112 e il massaggio cardiaco.Dal 12 al 18 ottobre IRC Italian Resuscitation Council (IRC) promuoverà la settimana VIVA! il cui cuore sarà il “World Restart a Heart Day” del 16 ottobre, giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare. Saranno portate avanti iniziative – soprattutto digitali e a distanza – finalizzate a promuovere la cultura e la formazione sul primo soccorso e sulle manovre salvavita come il massaggio cardiaco e l’utilizzo dei defibrillatori.

I questa occasione IRC lancerà un appello per rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso nelle scuole e per insegnare agli studenti le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. L’obbligatorietà della formazione a scuola è uno dei punti chiave del disegno di legge sul primo soccorso che oggi è in discussione nella Commissione Igiene e Sanità del Senato, dopo aver già ottenuto il sì della Camera oltre un anno fa. La settimana VIVA! ha il patrocinio di Sport e Salute spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze votata alla promozione dello sport in Italia e, per il settimo anno consecutivo, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).Il 16 ottobre sarà la giornata mondiale sulla rianimazione cardiopolmonare, World Restart a Heart Day, promossa dall’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) che riunisce le società scientifiche mondiali specializzate nella rianimazione cardiopolmonare, tra cui IRC.

Per l’occasione, IRC lancerà il video della mini-maratona realizzata da medici, infermieri, volontari del soccorso e semplici cittadini che, indossando una mascherina, mostrano un corretto massaggio cardiaco. L’obiettivo infatti è sottolineare che, anche in tempo di diffusione del coronavirus, si devono sempre soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco, dopo essersi protetti con la mascherina. Su questo argomento IRC aveva già realizzato linee guida per il primo soccorso sicuro insieme allo European Resuscitation Council (ERC).

Condividi sui Social!