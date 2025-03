Gli studenti del Pirelli in visita all’Adnkronos

(Adnkronos) – Il Pirelli all'Adnkronos. La IV e la V F dell'istituto tecnico commerciale romano sono state in visita questa mattina a Palazzo dell'Informazione. I ragazzi, accolti dal direttore Davide Desario nella sala conferenze, hanno assistito a una presentazione dell'agenzia e hanno avuto modo di partecipare attivamente alla realizzazione di un vodcast. "E' stata un'esperienza interessante ma leggera e divertente allo stesso tempo, molto utile per comprendere una parte del lavoro dei giornalisti", ha detto Tiziano, V F, che ha condotto il vodcast intervistando due cronisti dell'Adnkronos. "Ho trovato tutto molto intrigante", ha sottolineato Samuel, V F, che ha invece partecipato a un secondo vodcast, questa volta in veste di ospite, insieme ad Arianna, sempre della V F: "Siamo stati contenti di aver avuto questa occasione di partecipare alla realizzazione di un video podcast: ci ha fatto capire come interagisce un giornalista con i propri ospiti e ci ha mostrato come funziona a livello tecnico un'agenzia di stampa multimediale". "Ho visto molta serietà da parte di tutta la redazione – ha affermato Alessio della IV F – Mi ha impressionato la riunione di redazione a cui abbiamo potuto assistere: durante gli interventi dei singoli capi dei servizi tutti gli altri, pur ascoltando, continuavano il loro lavoro, andando avanti a cercare notizie, telefoni e pc alla mano. Per noi ragazzi, che siamo attenti soprattutto ai social, vedere redattori impegnati a lavorare costantemente è stata una sorpresa, ci ha svelato un mondo che non conoscevamo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025