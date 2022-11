Gli storni? Peggiori della Xylella

Non bastasse la piaga dei cinghiali e dei cani inselvatichiti, la Puglia (e non solo) deve patire anche la dannosa conversione da migratoria a stanziale della specie degli storni. Il danno consiste nel fatto che questo uccello famelico e prolifico e che si muove in stormi di migliaia di esemplari è capace da solo di mangiare venti grammi di olive al giorno; particolarmente colpiti al presente sono gli uliveti del Gargano, della bassa Murgia e della Valle d’Itria (per non dire del fatto che le deiezioni di questa specie, in campagna rendono gli ortaggi impresentabili sul mercato, in città possono favorire l’insorgenza di numerose malattie). Lo storno – che gode di pessima reputazione gastronomica – è per di più specie protetta… Per meglio dire, protetto è lo storno nero, ma siccome in volo è impossibile distinguerlo dallo storno comune, la legge (italiana) lo tutela negando la caccia dell’intera specie. Lo storno tuttavia può essere cacciato ‘in deroga’, purché se ne dimostri prima l’effettiva dannosità, poi la consistenza del danno, infine l’improduttività di qualunque altro metodo di contrasto ecologico. Solo dopo questi tre passaggi sono ammessi gli abbattimenti, che comunque devono avvenire “in forma ridotta e localizzata”. Il che significa accapigliarsi sul dettato normativo per due almeno due anni. Nel frattempo gli storni, senza distruggere gli olivi, farebbero peggio della Xylella. Ma forse li si potrebbe disturbare utilizzando i droni… Insomma lo storno è l’uccello più odiato in Puglia. Hanno imparato ad odiarlo anche in America del nord, dove venne incautamente introdotto alla fine dell’Ottocento. Ambientandosi al nuovo ambiente con stupefacente velocità, lo storno è diventato una minaccia per i raccolti dal nord del Messico al sud dell’Alkaska. Altrove, invece, esso è considerato alla stregua di un animale sacro : In Armenia gli storni vengono allevati poiché ritenuti unico valido mezzo di contrasto agli sciami di locuste. Altri difensori degli storni sono quelli che si innamorano delle loro evoluzioni. Le evoluzioni degli storni sono uno spettacolo ipnotizzante per il sincronismo con cui questi uccelli si librano in alto, si gettano in picchiata, virano, roteano riempiendo il cielo di coreografie di cui non esiste il pari in natura. Le ragioni di queste danze aeree dividono gli scienziati: c’è chi ritiene che esse rispondano alla necessità di confondere i predatori, altri propendono per una prepotente, collettiva espressione di gioia.

Italo Interesse

