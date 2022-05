E se un giorno vi svegliaste in un mondo parallelo dove sono gli oggetti che si sfogano contro gli umani, urlandogli contro tutti i torti che hanno subito o raccontandogli le loro follie d’amore, che cosa fareste? Sembra surreale, ma la fantasia non è poi così lontana dalla realtà. Al Teatro Dei Limoni, dove due mondi si incontrano, ragazzi e insegnanti hanno dato vita ad ‘Home Sweet Home’, scrivendo e interpretando oggetti della casa intenti a vivere scene di vita quotidiana. Andrea Marchetti (il quadro), Daniele Corvelli (la candela), Gabriele Forgione (la chitarra), Alessandro Santulli (il tappetto), Chiara D’amico (il diario), Claudia Canale (la pattumiera), Silvia Giordano e Simona Chiappinelli (sveglia e lume), Andrea Giordano (la porta d’ingresso), Davide Garruto e Valentina Nobili (libro e segnalibro) e infine Pasquale Cassano (il vino) si sono cimentati non solo nell’interpretazione ma anche in scrittura creativa e danza teatro. Lo spettacolo apertosi con uno pezzo di danza interpretativa, è proseguito con soliloqui, uno dopo l’altro illuminati dalle calde luci sceniche e accompagnati da una dolce musica di sottofondo. Il primo, il quadro, è un inno all’amore impossibile tra esso e un portafoto, allo stesso tempo vicini ma troppo lontani, legati alle loro posizioni senza potersi mai neanche sfiorare. A smorzare la ‘tragicità’ dell’atmosfera, è la comicità di un forte accento francese. Subito di seguito una discussione notturna tra la sveglia con un calo di autostima, e il lume che in ‘dormi-veglia’’ risponde svogliato alle sue domande. Neanche il tempo di terminare che entra in scena la candela che, stanca dei soprusi subiti dai suoi padroni, li incita a spegnerla prima che sia troppo tardi, senza però alcun risultato. Spentasi e accesasi, la luce, si sposta poi su altri due personaggi, libro e segnalibro, l’uno dentro le calde pagine dell’altro, si lamentano di essere ormai quasi dimenticati da Alice, la loro padroncina, che a volte utilizza un pezzetto di carta igienica al posto del segnalibro. Arriva poi la volta del vino con giacca e cravatta. Non riesce a stare fermo per l’ansia di essere finalmente aperto dopo ben quattordici anni di invecchiamento che rimane purtroppo deluso perché lasciato aperto ancora una volta a ‘decantare’. Come in ogni storia che si meriti, bugie e segreti vengono raccolti dalla ‘gossip girl’, interpretata in questo caso dal diario formulando la fatidica domanda: “Perché non esiste un diario per un diario?”. Altra lamentela arriva dalla chitarra che, lasciata in un angolo della cameretta di Alice, viene rimpiazzata dalla nuova arrivata, la chitarra elettrica. Protagonista dell’ottava scena è un oggetto particolarmente odiato, la pattumiera, lanciandosi in un appello alla società umana che l’ha ridotta a quella che è, ripudiata e nascosta, solo perché utilizzata per raccogliere rifiuti indicibili. Si prosegue con uno sfogo accesso del tappeto, il quale, stufo di essere calpestato, urla a squarciagola tutto il suo dolore. A concludere lo spettacolo è la porta d’ingresso. Aspetta ansiosa il ritorno di Alice da una festa, che arriva distrutta piangendo per il ragazzo con il quale si era sentita poco prima. “Elettrizzante e divertente – così hanno alunni e insegnanti descritto la loro esperienza- nel futuro vorrei anche reinterpretare questo oggetto in chiave diversa – ha dichiarato Gabriele Forgione (la chitarra). “Questo spettacolo, ma come anche il teatro in generale, mi ha aiutato molto a superare la mia timidezza” ha sostenuto Andrea Giordano con il quale ha anche concordato Davide Garruto. “Il percorso intrapreso dai ragazzi – per gli insegnanti Giuseppe Rascio (mimo e improvvisazione) e Michele Ciuffreda (improvvisazione) – gli ha permesso di crescere non solo artisticamente ma di maturare mentalmente, ed è molto importante non solo saper recitare bene ma anche saper scrivere, perché senza copioni non ci sono attori”. Molto particolare è l’opinione di Maggie Salice, insegnante di danza teatro: “Si son dati tanto, sono sempre stati molto attivi e aperti a nuove cose, il teatro-danza è quasi sempre messo da parte ma con loro siamo riusciti a portare fuori un lavoro degno di merito”. E come ci ha ricordato Pasquale Cassano: “Il teatro non deve limitarsi all’attore, ma a tutti, ti sblocca, ti rende più sicuro, elimina la paura”.

Maria Chiara Maiorana

