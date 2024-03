Gli eredi di Sinead O’Connor diffidano Trump: “Non usi Nothing Compares 2 U in comizi”

(Adnkronos) – Gli eredi di Sinéad O'Connor hanno denunciato l'uso da parte di Donald Trump dell'esecuzione di "Nothing Compares 2 U" della cantautrice durante le sue manifestazioni elettorali. Lo riporta il sito di Variety, riferendo una dichiarazione in esclusiva in cui la famiglia O'Connor e l'etichetta Chrysalis Records chiedono a Trump di "smettere immediatamente" di utilizzare la canzone, che il magnate ha recentemente fatto suonare in occasione di eventi nel Maryland e nella Carolina del Nord la scorsa settimana. "E' noto che, nel corso della sua vita, Sinéad O’Connor ha vissuto secondo un codice morale rigoroso definito da onestà, gentilezza, correttezza e decenza nei confronti dei suoi simili. È stato con indignazione quindi che abbiamo appreso che Donald Trump ha utilizzato la sua iconica performance di 'Nothing Compares 2 U' nelle sue manifestazioni politiche", si legge nella dichiarazione. "Non è esagerato affermare che Sinéad sarebbe stata disgustata, ferita e insultata se il suo lavoro fosse stato travisato in questo modo da qualcuno che lei stessa ha definito un 'diavolo biblico'. Come custodi della sua eredità, chiediamo che Donald Trump e i suoi soci desisteranno immediatamente dall’usare la sua musica”. Sinead O'Connor è morta il 26 luglio 2023 a Londra all'età di 56 anni. A gennaio, il tribunale di Southwark ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali. L'artista ha sfondato a livello internazionale con l'uscita del suo secondo album, 'I Do Not Want What I Haven't Got', nel 1990. Il disco includeva il suo arrangiamento di 'Nothing Compares 2 U', una canzone originariamente scritta da Prince. La sua interpretazione della canzone raggiunse il primo posto in diversi Paesi, inclusa l'Irlanda, dove rimase in cima alle classifiche per 11 settimane. La canzone ha ottenuto una nomination ai Grammy come disco dell'anno e come migliore performance rock vocale femminile. "I Do Not Want What I Haven't Got" ha vinto il Grammy per la migliore performance di musica alternativa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2024