Gli annunci Nintendo (e non solo) per Switch, da Metroid Prime 4 a Leggende Pokémon

(Adnkronos) – Nel corso di una recente presentazione Nintendo Direct, l'azienda ha delineato la roadmap dei contenuti in arrivo per la console Switch, con un orizzonte temporale che si estende al 2025 e oltre. L'evento digitale è stato teatro di diversi annunci significativi, focalizzati sia su nuove proprietà intellettuali e ritorni attesi. Tra le novità di rilievo spicca il lancio di "Nintendo Today!", un'applicazione per dispositivi smart progettata per fornire agli utenti contenuti aggiornati quotidianamente. Strutturata in modo simile a un calendario, l'app offrirà notizie, video e altri media relativi ai giochi e ai personaggi Nintendo. Gratuita e accessibile tramite un account Nintendo, è disponibile per il download su App Store e Google Play. È stato inoltre comunicato che l'applicazione veicolerà informazioni sulla futura console Nintendo Switch 2 a seguito della sua presentazione dedicata, programmata per il 2 aprile. Parallelamente, è stata annunciata l'introduzione della "Scheda di gioco virtuale", una funzionalità mirata a ottimizzare la gestione dei titoli acquistati in formato digitale. Questo sistema consentirà di trasferire più agevolmente i software scaricabili tra diverse console associate allo stesso account Nintendo o appartenenti a membri del medesimo gruppo famiglia. In aggiunta, sarà implementata una meccanica di prestito temporaneo (limitato a due settimane e attivabile tramite comunicazione wireless locale) all'interno del gruppo famiglia. Tale opzione, che sarà introdotta tramite un aggiornamento di sistema alla fine di aprile, è stata confermata come compatibile anche con la console Nintendo Switch 2 sin dal suo lancio. Sul fronte dei titoli first-party, la presentazione ha offerto aggiornamenti sostanziali. È stato rivelato nuovo materiale video per Metroid Prime 4: Beyond, confermando l'uscita del titolo nel corso di quest'anno e introducendo nuove meccaniche di gioco legate alle abilità Psiche della protagonista Samus Aran. Novità significative anche per la serie Pokémon con l'annuncio di Leggende Pokémon: Z-A, previsto per la fine del 2025, che ambienterà l'avventura nella città di Luminopoli introducendo dinamiche legate allo sviluppo urbano e a competizioni notturne. Il 2026 segnerà il ritorno di due serie apprezzate: Tomodachi Life: Una vita da sogno, che ripropone la peculiare simulazione di vita con i personaggi Mii dopo oltre un decennio di assenza, e Rhythm Paradise Groove, un nuovo capitolo della serie di giochi ritmici arricchito dalle musiche del produttore giapponese Tsunku. La presentazione ha inoltre dedicato ampio spazio ai titoli sviluppati da partner terzi, dimostrando un continuo supporto alla piattaforma Switch. Tra le numerose proposte, si segnalano Tamagotchi Plaza, in arrivo il 27 giugno 2025, il picchiaduro cooperativo MARVEL Cosmic Invasion, atteso per l'inverno 2025, il ritorno della simulazione agricola con STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, previsto per il 27 agosto 2025, la collection PATAPON 1+2 REPLAY, in uscita l'11 luglio 2025, e l'atteso DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, la cui pubblicazione è fissata per quest'anno. Altri titoli annunciati includono la trilogia puzzle Monument Valley (con i primi due capitoli disponibili dal 15 aprile 2025 e il terzo in estate), il gioco sportivo EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots (in arrivo quest'anno), l'action RPG RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (19 giugno 2025) e la simulazione di vita magica Witchbrook (inverno prossimo), tra gli altri. Da sottolineare, infine, la disponibilità immediata sul Nintendo eShop di tre titoli annunciati durante l'evento: il JRPG SaGa Frontier 2 Remastered, il rhythm game Rift of the NecroDancer e la visual novel Disney Villains Cursed Café. Nintendo ha confermato che ulteriori dettagli sulla console di nuova generazione, Nintendo Switch 2, saranno svelati in un evento dedicato previsto per il 2 aprile alle ore 15:00. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2025