Gli alberi monumentali della Puglia con “Naturalmente curiosi”

Proseguono gli incontri online del ciclo di seminari Naturalmente curiosi, giunto alla seconda edizione, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Foggia, struttura del Polo Biblio-Museale istituito dalla Regione Puglia.

Giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 16.00, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo (@MuseodiStoriaNaturalediFoggia), l’appuntamento sarà con l’esperta Rosabella Milano, che interverrà sul tema: Gli alberi monumentali della Puglia, un patrimonio da tutelare.

Rosabella Milano, laureata in Scienze Biologiche nel 1997 a Bari, ha lavorato nel campo dell’evoluzione molecolare, conseguendo un dottorato in Genetica ed Evoluzione Molecolare presso l’Università di Bari e la Harvard University. Dal 2002 al 2009 ha lavorato presso lo IAMB-BARI, nel campo della diagnostica molecolare di virus e viroidi. Dal 2009 è funzionario presso la Regione Puglia nel settore forestale. In particolare è referente regionale per il censimento degli alberi monumentali ai sensi della L.10/13 e si occupa dell’applicazione della normativa relativa al vivaismo forestale e alla tutela della biodiversità forestale. Responsabile di Posizione Organizzativa “Pianificazione e programmazione forestale ed ambientale” con interim per la Posizione Organizzativa “Biodiversità forestale e vivaistica”, del Servizio Risorse Forestali, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Gli incontri di “Naturalmente curiosi” proseguiranno fino a giugno, secondo il seguente calendario, con inizio sempre alle ore 16.00: 11 marzo “Gli Insetti intorno a noi” con Filippo Di Giovanni; 22 aprile “Pipistrelli e servizi ecosistemici”con Danilo Russo; 20 maggio “Quale futuro per le specie in pericolo di estinzione: il caso dell’Orso d’Abruzzo” con Corradino Guacci; 17 giugno “La regina dei fiumi: la lontra” con Antonio Canu e Maurizio Marrese.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Fb del Museo di Storia Naturale di Foggia e sul portale della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia: www.lamagnacapitana.it.

