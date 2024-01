“Gli agricoltori ridotti alla fame”, la protesta dai Monti a Foggia

“Oggi un giovane non può vivere di agricoltura e tutti gli altri se la passano male per una serie di motivi di cui noi di ‘Masserie Santagatesi’ parliamo da tempo. La protesta esplosa oggi, che ha visto più di 300 trattori sfilare a Foggia e vari presidi in provincia (con alcuni sindaci come Nicola Gatta, Gianfilippo Mignogna, Leonardo De Matthaeis), è un segnale chiaro di quanto gli agricoltori siano ormai ridotti alla fame”.

Antonella Russo, avvocata, presidente di un comitato che riunisce imprenditori non solo di Sant’Agata di Puglia ma di tutti i Monti Dauni, spera “si possa prendere un po’ esempio dagli altri governi. Il mondo agricolo è in rivolta ovunque in Europa. Non so Giorgia Meloni cosa dirà nei prossimi giorni, se parlerà di una politica più protezionista”.

Fra le misure europee più contestate, che evidenzia, c’è quella del 4% dei terreni “a vuoto” per chi ha più di 20 ettari, la rotazione delle colture per arricchire il terreno, il “diminuito contributo nella Pac”, (dal primo gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica agricola comune), il “gasolio agevolato che dal 2026 non avremo più, lo pagheremo quanto costa al distributore”.

Una miscela esplosa in proteste che vanno avanti dal 22 gennaio. A Foggia si è svolto qualche giorno fa un tavolo tecnico in Prefettura cui hanno partecipato parlamentari, sindaci, agricoltori e associazioni di categoria. “Tutti i parlamentati del territorio hanno detto che si faranno portavoce delle nostre istanze con il governo. Finora, però, sappiamo per certo che non ci sarà alcuna proroga sull’esonero dall’Irpef come dal 2018 in poi. Per noi si tratta di altre spese”.

Entra nei dettagli in base al territorio e ciò che chiede l’Europa: “Sui Monti Dauni si coltiva grano, sempre grano. Gli ortaggi vanno laddove c’è più acqua, manodopera, possibilità di tenerla. Sono colture più costose che non tutte le aziende si possono permettere”. A ciò si aggiunge la questione delle importazioni e la tutela della produzione del cereale italiano: “Tanto viene importato da altri stati, se ne scaricano quantità enormi con standard di produzione diversi, a danno di quello nostro. La vedo dura per l’Italia, con un’altra nota dolente. I sindacati sono stati poco rappresentativi delle nostre istanze rispetto ai Cra, (Comitati riuniti agricoli, ndr). Dicono che ci saranno misure compensative con il Pnrr, noi crediamo che andranno ad arricchire di più l’indotto e la filiera che gli agricoltori”.

Dopo l’incontro in Prefettura, il deputato di Fdi Giandonato La Salandra aveva sottolineato “l’assenza degli eurodeputati del territorio protagonisti e responsabili della PAC”. Nelle ultime ore, una nota dell’eurodeputato leghista Massimo Casanova, ha parlato di “scure del Green Deal contro cui siamo stati i primi a batterci. La Commissione Ue ha seguito un modello sbagliato, la transizione ecologica si fa con e non contro”. Le misure “devono essere sostenute da più finanziamenti e meccanismi di compensazione che tengano presente la questione sociale, ambientale ed economica”.

Un presidio di Candela e dell’area dei Monti Dauni, aggiunge Antonella Russo, “andrà avanti a oltranza”.

Si tratta di quello piazzato ieri mattina nei pressi del casello autostradale, riporta l’Ansa, un centinaio di mezzi provenienti da Candela, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Ascoli Satriano e Deliceto. Secondo quanto riferito da uno dei partecipanti, l’imprenditore agricolo Giuseppe De Vitto e riportato dall’agenzia, “resterà fisso, anche durante le ore notturne fino a quando non otterremo risposte concrete da chi di dovere. Abbiamo deciso di stabilire qui un presidio che sicuramente, nelle prossime ore, sarà più corposo anche perché molti agricoltori delle nostre zone hanno partecipato alla manifestazione in programma a Foggia. Per cui saranno al nostro fianco già nelle prossime ore”.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Gennaio 2024