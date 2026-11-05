Attualità

Giusti (Forum Finanza Sostenibile): “Investire nella sostenibilità vuol dire avere un pensiero

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“L’investimento sostenibile è rivolto a tutti, dal singolo privato fino ai grandi player degli investimenti. Investire nella sostenibilità vuol dire avere un pensiero lungo e pensare che anche la finanza abbia un ruolo nel costruire qualcosa di positivo”. Così Massimo Giusti, presidente Forum Finanza Sostenibile, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Si rifiuta di mettere l’ananas sulla pizza: chef italiano licenziato in Australia

14 minuti fa

Midterm Usa, Meloni: “Rispetto per voto americani, rapporto tra Italia e Stati Uniti non cambia”

27 minuti fa

Salerno, 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa vicino casa

39 minuti fa

Marinali (Utilitalia: “Emergenza climatica ormai è nuova normalità”

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio