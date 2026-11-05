Giusti (Forum Finanza Sostenibile): “Investire nella sostenibilità vuol dire avere un pensiero

“L’investimento sostenibile è rivolto a tutti, dal singolo privato fino ai grandi player degli investimenti. Investire nella sostenibilità vuol dire avere un pensiero lungo e pensare che anche la finanza abbia un ruolo nel costruire qualcosa di positivo”. Così Massimo Giusti, presidente Forum Finanza Sostenibile, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.



Pubblicato il 5 Novembre 2026