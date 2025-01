Giusi Toto: “Valorizzare il territorio contro le narrazioni negative”

Outdoor Education è un progetto promosso dal Learning Sciences institute dell’Università di Foggia in collaborazione con alcune scuole del territorio e il Parco “Daunia Avventura”. L’iniziativa, presentata presso il Demet, punta a integrare l’educazione tradizionale con metodologie didattiche innovative, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale per le Aree Interne. Si tratta di un’opportunità per valorizzare il patrimonio territoriale trasformandolo in un laboratorio a cielo aperto.

Coordinatrice del progetto è la professoressa Giusi Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e responsabile del laboratorio LSi.

“È un mio tema di ricerca- dice la prof- ed è il progetto di dottorato di Guendalina Peconio che ora vede, nell’incontro con Daunia Avventura, una realizzazione. Io sono stata coinvolta per la parte dell’inclusione e della comunicazione. Si vuole sviluppare negli studenti, fin dalla scuola dell’infanzia, competenze imprenditoriali e manageriali per gestire queste aree un po’ depresse. Le aree interne, quelle dei Monti Dauni in particolare, stanno subendo una depressione sia dal punto di vista culturale che economico. Sviluppare questo senso di appartenenza sin dalla scuola dell’infanzia, con incontri all’aperto e fuori dalle aule, ci permette di valorizzare il territorio e permette a questi studenti di restare nei contesti dove crescono.

È la prima volta che Outdoor education dell’Università di Foggia mira ad aree precise, o ci sono dei precedenti?

“Nel nord Italia ci sono molte sperimentazioni, all’estero ce sono tantissime, qui nel sud Italia sono molto poche. In provincia di Foggia forse è la prima. Speriamo che questo modello incuriosisca le altre scuole e quindi che venga replicato in altre di “periferia”, diciamo”.

Un’attività che mira al “Radicamento locale e visione globale”, lei ha detto

“I territori dei Monti Dauni sono molto belli (non solo perché ci vivo), anche la parte garganica ha grosse bellezze paesaggistiche e culturali. Ma a volte non basta perché le narrazioni che abbiamo sono sempre di fuga. Viene raccontato agli studenti che, appena finito il percorso di studi, si deve andare fuori, all’estero, in altri centri universitari, che si deve cercare lavoro fuori. Insomma, la narrazione in rapporto a questo contesto è sempre negativa. Quindi bisogna sfatare anche questo pregiudizio culturale legato alla fuga”.

In che modo l’inclusione entra in questo progetto?

“Si vuole includere tutti gli studenti della classe, non più percorsi individualizzati in relazione a studenti Dsa o a un docente di sostegno. Lavoriamo su un’attività didattica all’aperto che prevede la progettazione di una serie di elementi che superano barriere di carattere architettonico, fisico, culturale. In genere, queste attività di Outdoor education sono mirate allo sviluppo di competenze scientifiche”.

Perché?

“Noi siamo all’ultimo posto per le discipline scientifiche e matematiche nelle classifiche, quindi rafforzare questo tipo di competenza è importante per la scuola, oggi. Nelle discipline umanistiche i docenti hanno già una serie di metodologie che riescono a mettere in campo, dal teatro alla flipped classroom. L’attività della matematica, solitamente, è più tradizionale, più legata al libro di testo. Con questa metodologia c’è un altro approccio”.

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università di Foggia quanto è stato importante?

“Continua ad arricchire la nostra offerta formativa in una visione multidisciplinare che permetta di affrontare le questioni da più punti di vista. Più visioni riusciamo a integrare nei saperi meglio è. Se riuscissimo ad avere anche informatica o ingegneria legata alle discipline tecnologiche… anche l’intelligenza artificiale, ormai, ha preso piede nella didattica, nella formazione, nell’educazione”.

Un progetto su Foggia sul modello di quello che avete presentato per i Monti Dauni?

“Vorrei preoccuparmi di intercultura in modo più incisivo. Come per l’inclusione sono riuscita a organizzare l’Inclusion Fest in giro per tutta la Puglia (a marzo saremo in Abruzzo e in Molise, stiamo andando in giro per il centro-sud) mi piacerebbe poter affrontare la tematica dell’intercultura”.

In che modo?

“Fare rete con le associazioni, e abbiamo già cominciato, capire i limiti, smontare i pregiudizi che ci circondano, occuparsi di intercultura anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che ha preso ormai piede nel mio laboratorio”.

Quali criticità percepisce del territorio foggiano?

“È vero che siamo agli ultimi posti nelle classifiche nazionali, ma siamo una delle città con più volontariato e associazionismo rispetto ad altre città d’Italia. Ma non solo come numero, anche come operatori che si impegnano in questo tipo di attività. Stiamo intervistando con la webtv di Unifg le associazioni di Foggia, stiamo incontrando gli operatori. Le attività che fanno sono tante a livello associativo e di volontariato, non abbiamo nulla da invidiare a nessuna città di Italia”.

Quindi un laboratorio per Foggia quale sarebbe?

“Punterei più su una questione di servizi, mi piacerebbe mettere i giovani al centro. A volte sono un po’ abbandonati a se stessi. È vero che anche loro sono disillusi, un po’ demotivati rispetto alle istituzioni e al mondo degli adulti, ma li metterei al centro per capire quali sono i loro bisogni. Non penso certo a progettarli da fuori dicendo che a loro serve questo o quello, partirei da loro per dare risposte a bisogni che partono dal basso. Ecco, farei un’attività più sulle persone che sul contesto”.

Paola Lucino



Pubblicato il 16 Gennaio 2025