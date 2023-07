Giuseppe Rossi annuncia il ritiro: “E’ stato un viaggio indimenticabile”

(Adnkronos) – "Annuncio il mio ritiro dalla bellissima partita. È stato un viaggio indimenticabile!". Così Giuseppe Rossi, in lungo post su Instagram, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 36 anni e tanti infortuni alle spalle. "Dal correre per il cortile da bambino con una palla ai piedi e avere mio padre come allenatore, al giocare al massimo livello di calcio possibile, negli stadi più belli che il calcio possa offrire e giocare con/contro i migliori giocatori e club del mondo…. Sono eternamente grato di aver fatto parte di questo gioco. I miei sogni si sono avverati. La mia vita è realizzata". Nato negli Usa da genitori di origini italiane, 'Pepito' il suo soprannome, attaccante mancino dal tocco raffinato, ha giocato con numerosi club in Italia ed Europa, tra cui Manchester United, Newcastle, Villareal, Celta Vigo, Fiorentina, Parma e Genoa. L'ultima stagione l'attaccante l'ha trascorsa in Serie B con la Spal di Ferrara. "Tutto quello che ho sempre voluto era essere il miglior giocatore possibile. Ho dedicato ogni grammo di me, versato sangue, sudore e lacrime per questo gioco. Posso lasciare il gioco serenamente, sapendo di aver fatto tutto il possibile per raggiungere i miei obiettivi", ha aggiunto l'attaccante che ha avuto una carriera costellata da diversi gravi infortuni che ne hanno in parte minato il rendimento, tenendolo a lungo lontano dai campi. Con la maglia azzurra un bilancio positivo: 30 presenze e 7 reti. "Il mio viaggio è unico. Un sacco di alti ma anche qualche bassi. Quei momenti down (soprattutto infortuni) non mi hanno mai definito. Il mio scopo era più forte di qualsiasi ostacolo che avevo davanti. Non ho mai smesso di sognare quando le cose che non potevo controllare si mettevano sulla mia strada. Amo così tanto il gioco che non avrei mai potuto arrendermi. Ecco perché lo scrivo a malincuore ma con un grande sorriso in faccia: sono orgoglioso di ciò che ho realizzato! Alla mia famiglia… i tuoi sacrifici e il tuo sostegno infinito mi hanno dato la forza e il coraggio di raggiungere cose che credevo irraggiungibili. Grazie. Grazie. Ai miei club (@azzurri @villarrealcf @acffiorentina @manchesterunited @parmacalcio1913 @levanteud @rccelta @nufc @genoacfc @spalferrara)…it è stato un onore essere al tuo fianco e rappresentare la tua maglia! L'ho indossato con orgoglio e ho dato tutto me stesso in ogni partita. Grazie per la fiducia riposta in me", ha proseguito l'attaccate. "Ai miei compagni di squadra… quante battaglie in campo insieme, quanti momenti fantastici condivisi fuori dal campo. Grazie per essere state figure importanti durante la mia carriera che mi hanno sfidato ad essere il miglior giocatore possibile. Ai fan… il gioco non sarebbe il bel gioco senza di te. Siete stati tutti al mio fianco durante i miei 19 anni di carriera. Abbiamo condiviso alcuni momenti che dureranno per tutta la vita! Grazie. Grazie. Mi mancherà davvero la partita ma so che è ora. Verso il prossimo capitolo.. #PepitoOut", ha concluso Rossi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023