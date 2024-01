Giuseppe Pitta e i problemi di Lucera: “Viale Castello? E il resto del paese?”

“Invito i rappresentati regionali della Provincia di Foggia a farsi carico della problematica del Lastaria e a portare la stessa nel consiglio regionale, senza ulteriori indugi,

avendo chiaro che questa parte di Puglia non può e non deve essere privata anche del diritto alla salute”. Così il sindaco Giuseppe Pitta a proposito del “diritto alla salute” dopo la conferenza stampa tenuta qualche giorno fa in cui ha illustrato alcuni problemi cittadini. Ora richiama i rappresentanti della Provincia in Regione- da Lucera Antonio Tutolo, il consigliere regionale che non nomina ma con cui, più o meno velatamente, prosegue un botta e risposta via social e con comunicati stampa da mesi- a occuparsi del tema. “La situazione dell’Ospedale Lastaria di Lucera negli ultimi 3 anni la situazione è quotidianamente peggiorata. Abbiamo assistito ad un progressivo svuotamento dei servizi offerti,

numerosi medici hanno lasciato la struttura, il pronto soccorso è più volte andato in seria difficoltà e i posti letto di fatto si sono dimezzati rispetto alla previsione della

delibera regionale che individuava la struttura quale ‘ospedale di zona disagiata”. Aggiunge del “dimezzamento dell’attività del centro analisi e della profonda crisi nella quale versa il centro radiologia”. A nulla sono servite, dice, le rassicurazioni circa un rilancio della struttura che oltre a poter avere un importante ruolo nella organizzazione del Policlinico Riuniti (notoriamente congestionato nelle sue attività) rappresenta un importantissimo presidio di salute a servizio dell’intero territorio dei Monti Dauni. “Veramente poco risolutiva può essere considerata la presenza di uno-due (forse e speriamo) nuovi medici a servizio del pronto soccorso dopo che non è stata rinnovata la convenzione con il 118 e si sono persi numerosi medici dedicati al servizio”.

Mette in chiaro la questione del dimensionamento scolastico su cui abbiamo già riferito sulla nostra testata.

Per viale Castello, altra strada al centro del dibattito cittadino e consiliare, aggiunge: “Apprendo pure, che in una diretta, qualche persona non ben informata sostiene

nuovamente che vi fosse la possibilità di finanziare gli aumenti di spesa per il completamento dei lavori di Viale Castello con i fondi messi a disposizione dal

finanziamento regionale “StradaxStrada”.

Fa osservare che questo avrebbe comportato la rinuncia a rifare il manto stradale di interi quartieri come quello dei Cappuccini, ad esempio, che non vedevano l’asfalto da

almeno quaranta anni o, magari, la rinuncia al rifacimento della strada per San Severo che da decenni versava in condizioni vergognose, di Via Aspromonte e tante altre. Ma

anche volendo fare questa scelta scellerata, ci si sarebbe scontrati con quanto previsto al punto 5.3 del Bando Regionale dove si stabilisce espressamente: “Non sono

ritenute ammissibili spese relative a interventi per i quali, alla data di concessione del contributo, siano già state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.”.

Per rinfrescare la memoria a chi fa finta di non sapere, per viale Castello non solo erano avviate le procedure di gara, ma erano pure concluse con l’affidamento dei lavori,

pertanto i fondi di StradaxStrada non potevano essere utilizzati per finanziare i lavori di viale Castello”.

Paola Lucino



Pubblicato il 12 Gennaio 2024