Giuseppe Nicolao: “Onorato di giocare in questa piazza e per questa gente”

Galvanizzati dalla seconda vittoria di fila e per giunta in un derby contro il Monopoli, in casa Foggia si pensa alla prossima delicata sfida, quella di questa sera contro la Turris, reduce da cinque di vittoria di fila. Una gara molto difficile ma per gli uomini di Zeman che hanno quasi sempre giocato un calcio propositivo, anche tra mille difficoltà causa Covid ed infortuni, serve quella continuità di risultati anche in vista del derby contro il Bari sabato. Arrivare al derby contro i Galletti con una vittoria o risultato utile sarebbe il miglior viatico per riavvicinare ulteriormente il popolo rossonero allo ‘Zaccheria’. In conferenza stampa a distanza della vittoria contro il Monopoli di sabato, il Calcio Foggia 1920 ha messo a disposizione il centrale difensivo, Giuseppe Nicolao, autore anche di due gol ed un assist ed ha tracciato la sua disamina della gara come riportato anche ai microfoni ufficiali “Sono onorato di giocare in questa grande piazza e sono stato subito felice del trasferimento. Mi sto trovando benissimo sia in campo che fuori. Anche con il mister mi trovo bene ed essere allenato da lui è una grande cosa. Farò del mio meglio per aiutare la squadra ad arrivare all’obiettivo. Abbiamo fatto una grande partita con il Monopoli e dobbiamo continuare su questa strada”. Sul ruolo che predilige il ragazzo ex Nardò ha detto di trovarsi bene dove lo schiera il tecnico, anche se non aveva mai giocato a destra. Sui tifosi, invece, il difensore ha detto: “In casa abbiamo i nostri tifosi che si fanno sentire e danno una carica incredibile”. Il giocatore che poi ha ammesso che avrebbe potuto smettere di giocare quando si è infortunato al ginocchio. Ultime battute sulle condizioni della squadra e prossima sfida: “Stiamo bene fisicamente naturalmente c’è un po’ di stanchezza ma l’aspetto mentale fa tanto. Siamo sulla strada giusta e abbiamo ottenuto risultati importanti. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. È stata una bella emozione la partita con il Latina a Foggia. Mi hanno chiamato dopo quella partita che mi ha cambiato la stagione. Ero convinto di rimanere a Latina ma invece ora sono entusiasta di essere qui. È bello fare il terzino nel gioco di Zeman. Ho qualità offensive quindi mi trovo bene nel gioco del mister. Per me ogni volta che entro in campo è un’emozione indescrivibile e sono sempre felice. Il calcio senza tifosi è brutto perché sono loro il calcio e per noi sono importanti perché ci danno una spinta in più. Contro la Turris sarà una partita difficile perché sono una squadra organizzata. Ora è un momento negativo per loro ma sono forti. Ce la giocheremo alla grande come abbiamo sempre fatto”. Un Foggia che potrebbe ri-schierare il terzo portiere vista l’ottima prestazione e riproporre lo stesso undici che ha battuto il Monopoli. (Ph. Calcio Foggia),

M.I.

Condividi sui Social!