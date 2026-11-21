(Adnkronos) – Gli ultimi novant’anni sono stati pieni di cose da raccontare. E quasi sessantacinque di questi hanno visto un uomo, Giuseppe Marra, guidare un’agenzia di stampa, l’Adnkronos, che ha saputo attraversarli cambiando più volte veste, scelte e strategie editoriali, ma rimanendo sempre fedele alla propria storia e alla propria missione: produrre e diffondere notizie.

Oggi tutti noi, che di questa storia facciamo parte, vogliamo condividerne con i nostri lettori una che ci rende particolarmente felici: il nostro editore festeggia il suo novantesimo compleanno. Una ricorrenza, questo 21 novembre 2026, che ha un significato importante per lui, per la sua famiglia, a partire dalla moglie, il nostro amministratore delegato Angela Marra, e dai figli, Giuseppe e Pietro, per l’intera Agenzia e per la redazione.

Chi lo conosce bene sa che non ha mai amato né i testi troppo lunghi, “corto” e “sintetico” sono sempre state le sue indicazioni più ricorrenti, né i convenevoli e le formule di rito. Potremmo ricordare le cose fatte, i traguardi raggiunti e tutto quello che c’è ancora davanti a noi. Si potrebbe scrivere e raccontare tanto dei suoi novant’anni. Ma non vogliamo disattendere, proprio oggi, le sue aspettative.

Ognuno di noi potrebbe usare parole diverse per esprimergli vicinanza e affetto, parole legate ad aneddoti e storie personali o a momenti vissuti insieme, ma ne scegliamo solo due, essenziali e particolarmente sentite dalla sua redazione: auguri e grazie.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026