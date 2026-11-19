(Adnkronos) –

Dopo Alessio D’Amato e Guido Milana, lascia Azione anche Giuseppe Lobefaro, consigliere del Municipio Roma I Centro e dal 2001 al 2008 presidente del Municipio I eletto come candidato dell’Ulivo e poi riconfermato. “Esco da Azione ma non ho accordi con nessuno – dice all’Adnkronos – Resterò nel gruppo misto fino alla fine. Alessio (D’Amato – ndr) è entrato nel Pd. Io non ho voglia e non considero di andarci neanche in futuro. Se vorrò proseguire dovrò certamente trovare uno spazio per appoggiare Gualtieri, ma lo vedrò a tempo debito”.

Lobefaro racconta gli ultimi avvenimenti “che hanno fatto traboccare il vaso” contestando ambiguità da parte di Calenda sulle alleanze per le comunali 2027. “E’ una scelta -spiega- legata a quanto accaduto negli ultimi giorni. Calenda con Alessio D’amato e la segretaria regionale avevano parlato con Gualtieri per creare le basi per l’entrata in maggioranza alle prossime elezioni. Ed erano intervenuti sabato all’auditorium durante il lancio organizzato da Gualtieri per la sua prossima candidatura. La cosa stava andando nella direzione che tutti auspicavamo. Ma lunedì Calenda in un’intervista al Foglio ha rimesso il tutto in discussione affermando che non è detto che appoggeremo Gualtieri. La cosa più pesante è stata quando, intervistato dall’Adnkronos, ha usato parole molto pesanti verso Bettini e verso la sinistra e poi ha messo alla porta Alessio D’Amato in modo sgraziato, accusandolo di essere uno che traffica per fare l’assessore e i fatti suoi, commenti che a me hanno dato molto fastidio per la stima che ho nei suoi confronti ed il lavoro che ha fatto come assessore romano”.

“Io ho sentito il bisogno prima di tutto di confermare che a Roma sono con il centrosinistra e sono per il sostegno al sindaco Gualtieri. Né io, né chi fa riferimento a me voterà mai il candidato di centrodestra. Ho dovuto prendere le distanze. Era inevitabile uscire dal partito. So che Calenda incontrerà Fioroni ma per la costruzione del centro. Dobbiamo distinguere due piani: quello nazionale su cui Calenda ha interesse, anche se per come adesso stanno le situazioni bisogna vedere se riescono a costruirlo ‘sto benedetto centro. Io – conclude guardando allo scenario politico nazionale – ho grosse perplessità sul campo largo da un lato e sul centrodestra dall’altro, seguo con attenzione la possibilità di una coalizione alternativa ai due poli che hanno da entrambe le parti concezioni populiste. Ma non stando dentro Azione, da cittadino al momento del voto”.

“Con amarezza, lascio Azione. Niente di polemico in questo. Da mesi chiedevo che il partito dicesse con chiarezza, su Roma, una cosa semplice: sostenere o no il sindaco Gualtieri. Quella parola chiara non è arrivata, e l’uscita di Alessio D’Amato ha lasciato iscritti, elettori e sostenitori senza un punto di riferimento”, ha scritto Lobefaro su Facebook. “La mia scelta di campo la dichiaro con il mio nome: a Roma sto nel centrosinistra e sono per il sostegno a Gualtieri, perché questa amministrazione ha rimesso in moto una città ferma da quindici anni. Resto critico su due questioni: il decentramento amministrativo e il governo del centro storico. Stare in maggioranza, per me, non è una comoda collocazione: è il modo di portare alla città altri elementi di crescita”, si legge ancora. “Da oggi siedo nel Gruppo Misto del Consiglio del primo Municipio e porto avanti fino alla fine della consiliatura, con lo stesso impegno, il ruolo per cui sono stato eletto. A chi in questi anni ha lavorato con me, dentro e fuori il partito: quell’impegno non è stato sprecato. Resta, e continua qui, nel primo Municipio”, conclude.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026