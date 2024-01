Giuseppe Galasso: “Foggia ritroverà slancio, serve fiducia nella giunta e nei tecnici”

Giuseppe Galasso, assessore ai lavori pubblici, all’urbanistica, alla rigenerazione urbana, è entrato formalmente in carica nel suo ruolo lo scorso 1° gennaio.

Assessore, quali le priorità per Foggia?

“Fra le nostre priorità, quella di non perdere i finanziamenti ottenuti grazie al grande lavoro dei commissari. Molti si trovano in avanzato stato progettuale e, considerando i tempi stringenti del Pnrr, dobbiamo trasformarli in cantieri attivi per la città. C’è anche necessità di nuove risorse umane, manca negli uffici il 40% dell’organico. Quando riusciremo a coprire questi posti allora ci sarà davvero respiro per questa città che ha prospettive straordinarie ma deve appunto trovare un nuovo assetto organizzativo”.

Alcune opere pubbliche sono ancora incompiute. Si è notata in questi anni una certa lentezza nel portare a termine quanto iniziato

“Fare opere pubbliche è diventato molto complesso negli ultimi anni. C’è stato un notevole caro prezzi anche per il momento economico post Covid. Ci sono una serie di incognite in questi lavori, molto più di quante ne appaiano”.

Sui Campi Diomedei di Foggia, consegnati in parte dopo sette anni di attività, molte varianti in corso d’opera

“Non dobbiamo gridare allo scandalo perché è stata un’opera complessa soggetta alla vincolistica della Soprintendenza. A breve sarà aperta anche una seconda parte di quella che si configura come una delle aree verdi più grandi del Mezzogiorno”.

Dieci anni per un’opera pubblica, quando va bene. Foggia è nello standard?

“Non ho mai detto questo. Foggia deve credere nella sua amministrazione e nella sua struttura tecnica. Non va mai dimenticato che la città è reduce da più di due anni di commissariamento ed è come quando, nel Gran Premio automobilistico, entra la Safety Car”.

A Bari sono stati più celeri in questo settore?

“L’erba del vicino è sempre più alta, e Foggia deve scrollarsi di dosso la sindrome del brutto anatroccolo”.

A breve verrà inaugurata la tendostruttura di fianco al campo da baseball?

“Sì, è pronta e ci si dovrà occupare di chi dovrà gestirla”.

Anche la piscina comunale olimpionica, adiacente al boschetto della villa e nei pressi del Mediterraneo?

“Il cantiere sta procedendo in linea con i tempi contrattuali, è all’opera”.

Cosa ne pensa del Piano urbanistico generale?

“È una priorità”.

Ne è sempre stato convinto?

“Lo dicono, e se non è in cima alla classifica rispetto alle cose da fare va sbloccato anche per le istanze attivate dai soggetti privati”.

Tante le doglianze dei cittadini su strade e illuminazione

“Certo, molto importante è la gestione dell’ordinario, dalle strade con le buche a quelle poco illuminate. Per i prossimi giorni abbiamo fissato un appuntamento con la Edison per verificare il nostro contratto, dettagli ulteriori saprò darli in seguito. Comunque siamo sul pezzo, stiamo attenzionando la sostituzione dei corpi illuminanti a Led, i pali instabili da sostituire sia le problematiche di quelli esistenti”.

C’è la possibilità, come si vociferava, che Foggia sia stata “declassata” dal punto di vista dei suoi impianti di luce? Le risulta?

“Stiamo approfondendo per apportare eventualmente dei correttivi in base a quelli che sono i patti contrattuali stipulati”.

Altro dossier importante quello degli alloggi popolari.

“Abbiamo i finanziamenti per 100 alloggi Erp, al momento gestiti da Arca- Puglia. Anche su questo daremo ulteriori aggiornamenti”.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Gennaio 2024