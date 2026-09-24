Giunta in crisi dopo mesi di verifica politica: ora è il Piao a dividere

Il Piano integrato di attività e organizzazione, andato ieri in giunta, ha fatto registrare ben cinque assessori assenti: Alice Amatore e Davide Emanuele per il Pd, la vicesindaca Lucia Aprile e l’assessora Simona Mendolicchio per il M5s, l’assessore Luigi Iorio per il Psi. Nel pomeriggio di ieri si sarebbe svolta un’ulteriore riunione per riprendere il filo spezzato ma, in ogni caso, sull’approvazione del Piao ci sono evidenti criticità. Un provvedimento che si trascina da vari mesi, supportato nell’ultima stesura dal gruppo Con, tuttavia senza i numeri per diventare operativo.

Quali siano i motivi di divisione non è ben chiaro. Dalle voci che si inseguono in queste ore, ci sarebbe in ballo la sostituzione di due dirigenti e le modalità in cui ciò dovrebbe avvenire, se cioè dare spazio a professionalità con un profilo più tecnico oppure amministrativo. Ecco un passaggio della dichiarazione del gruppo Con: “Abbiamo mantenuto con coerenza la nostra posizione, sostenendo la formulazione del piano assunzionale già elaborata, sottoposta al confronto con i capigruppo e le organizzazioni sindacali e corredata dai necessari pareri tecnici e contabili”.

Sul piano assunzionale sottolineano. “È uno strumento indispensabile per rafforzare la macchina amministrativa, garantire servizi più efficienti e sostenere concretamente il percorso di crescita della città. Quella sostenuta da Con è l’unica proposta di piano assunzionale formalmente definita, già condivisa nei passaggi previsti e portata all’attenzione della giunta. Dopo circa due mesi di attesa, ulteriori rinvii rischiano soltanto di bloccare il piano assunzionale, rallentare l’attività amministrativa e privare il Comune delle professionalità di cui ha urgente bisogno”.

Il presidente della commissione bilancio Pasquale Ciruolo (Con) e vice-capogruppo è ancora più netto: “Noi non stiamo dietro ai diktat di chi vuole gestire la politica e l’amministrazione dettando i tempi”. E aggiunge: “Fossi io il sindaco ritirerei le deleghe agli assessori assenti, la giunta è un organo esecutivo e se il Piao è stato concordato dai consiglieri si deve portare avanti, non si può attendere”. Il ritiro delle deleghe a cinque assessori da parte della sindaca Episcopo è un’ipotesi formulata nelle reazioni a caldo e riportata immediatamente dall’opposizione di Fdi. C’è anche un’altra possibilità, quella di azzerare l’esecutivo – come qualche partito chiedeva dai tempi della lunga verifica di maggioranza- e che, comunque, disegna uno scenario ancora di grande tensione alla vigilia del primo consiglio comunale dopo l’estate.

Se “Con” dice chiaramente come la pensa, più difficile è comprendere come intendano muoversi gli altri. Quello di una giunta che va deserta è uno scenario nuovo per questa amministrazione. Abbiamo visto finora qualche consiglio vuoto nei banchi della stessa maggioranza, il cortocircuito fra giunta e consiglio, i contrasti fra assessori e propri partiti di riferimento nonché le memorabili, brevi dimissioni della sindaca.

Mentre i partiti del campo largo sono alle prese con l’ennesima revisione del Piao, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia dichiara: “A spaccare l’alleanza non è una grande visione sul futuro di Foggia, ma un documento come il Piao, che assorbe anche il piano triennale del fabbisogno del personale, lo stesso nodo che aveva già portato all’uscita dalla giunta dell’assessora Patano. Litigare su un atto di programmazione ordinaria, con la sindaca che avrebbe evocato prima le dimissioni e poi le revoche, restituisce la misura di uno spessore politico ridotto ai minimi termini”. Secondo Fdi “non è governo, è sopravvivenza”. E chiede di tornare al voto.

Paola Lucino



Pubblicato il 24 Settembre 2026