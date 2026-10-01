Attualità

Giungla golf car a Roma, Usb Taxi: “Bene controlli ma indagare su società che scompaiono al fisco”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Bene che ci siano stati dei controlli sui rapporti di lavoro tra i conducenti di golf car e le società che affidano loro quel mezzo. Li chiedevamo da tempo e speriamo non sia stato un fatto episodico perché ci sono meccanismi poco trasparenti anche dal punto di vista fiscale". Riccardo Cacchione, coordinatore di Usb Taxi, esprime soddisfazione per i blitz dei carabinieri, anche con il Nucleo Ispettorato del lavoro, dopo l'inchiesta dell’Adnkronos sul far west delle golf car a Roma. (GUARDA L'INCHIESTA VIDEO) Ma richiama l'attenzione su ulteriori, possibili, irregolarità da approfondire: "Mi viene il dubbio che queste società abbiano qualche resistenza fiscale", denuncia. E racconta: "Alcuni giorni fa una signora mi ha mostrato lo scontrino di un tour in golf car pagato 490 euro, dove non figurava la partita Iva della società e l'indirizzo era riportato senza numero civico. Che una via del centro storico di Roma non abbia il numero civico è poco credibile. A me sembra che queste società, proprio perché usano meccanismi come la Scia, compaiono e scompaiono da un momento all’altro e fiscalmente spariscono del tutto", sostiene il rappresentante sindacale mostrando l'anomala ricevuta in suo possesso. "Sarebbe interessante – sottolinea – verificare se questi operatori hanno tutte le coperture assicurative e contrattuali previste, perché anche questo è un meccanismo di concorrenza sleale rispetto a chi invece, come noi tassisti, come gli autisti e i conducenti si fa carico anche dell'Inps e di tutto quello che ne consegue. Attendiamo che anche Roma Capitale intervenga", conclude. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Operaio morto al Colosseo, folla ai funerali di Andrea Moretti: presente anche il ministro Giuli

19 minuti fa

Amato (Atletica Teatro alla Scala): “Campi di atletica il ‘palcoscenico’ degli atleti del futuro”

35 minuti fa

Nba, la canotta indossata da Jordan in Gara-3 delle Finals ’98 venduta all’asta per 12,3 milioni

39 minuti fa

Caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio

46 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio