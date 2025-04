Giulio Berruti: “Con Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po’…”

(Adnkronos) –

Giulio Berruti ha espresso pubblicamente il suo forte desiderio di diventare papà. L'attore e chirurgo estetico, concorrente di Pechino Express 2025, nel corso della puntata andata in onda ieri, giovedì 17 aprile, ha aperto il suo cuore toccando un argomento delicato che riguarda da vicino anche la sua compagna, Maria Elena Boschi. "Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi", ha esordito Giulio Berruti. Un discorso che lo ha toccato e lo ha commosso particolarmente: "È una cosa che vogliamo entrambi, io e Maria Elena Boschi. È da un po' che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto", ha aggiunto il chirurgo estetico, dedicando un "Ti amo" alla compagna. Giulio Berruti ha conosciuto Maria Elena Boschi nel 2020, i due stanno insieme da ormai 5 anni e sognano di mettere su famiglia. Ospiti a settembre del 2023 a Verissimo, i due avevano già parlato del desiderio di diventare genitori: "Oggi siamo ancora più convinti di voler creare una famiglia. Spero che questa sia stata l'ultima estate in due. Siamo pronti", avevano detto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2025