Attualità

Giuliano Tartufi, ecco rebranding: “Innovare senza tradire identità”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza perdere autenticità e radici territoriali. Giuliano Tartufi presenta a Tuttofood 2026 il nuovo progetto di rebranding sviluppato in collaborazione con Robilant. “È un progetto maturato negli anni. All’inizio ero molto legato alla vecchia immagine dell’azienda, poi ho capito che era arrivato il momento di evolvere”, racconta Giuliano Martinelli, fondatore dell’azienda umbra. La nuova identità visiva punta a valorizzare l’eccellenza del brand mantenendo intatti i valori storici costruiti in oltre quarant’anni di attività. “Oggi vedere l’entusiasmo dei clienti davanti al nuovo progetto mi ha fatto capire che la scelta è stata giusta”, spiega Martinelli. Al centro della filosofia aziendale restano qualità, verità e trasparenza. “Quando si parla di tartufo bisogna dire sempre la verità: che prodotto viene utilizzato, in quale quantità e con quale qualità”, sottolinea. Guardando al futuro, l’obiettivo dell’azienda è continuare a innovare senza snaturare il prodotto. “Il tartufo è il tartufo e non va mai alterato. Bisogna trasmettere cultura, passione e tutto il lavoro che c’è dietro ogni raccolta”, conclude Martinelli. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Internazionali, furia Pellegrino contro arbitro: cos’è successo con Sinner

24 minuti fa

Gruppo Lavazza lancia ‘Museo Sospeso’, la cultura diventa accessibile e inclusiva

28 minuti fa

Nautica, Pagani Isnardi (Confindustria nautica): “Settore al massimo storico di 4,4 miliardi di euro”

32 minuti fa

Rebuild 2026, Litt (Sinloc): “Una due giorni di incontro e condivisione per crescere”

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio