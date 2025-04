Giulia Salemi compie 32 anni, primo compleanno da mamma: “Grazie alla vita”

(Adnkronos) –

Giulia Salemi compie oggi, martedì 1 aprile, 32 anni. La conduttrice televisiva ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma insieme ad alcuni amici intimi e alla famiglia in un locale nel cuore di Milano. "Un compleanno speciale: 32 anni, Kian nel cuore, Pier al mio fianco, gli amici più intimi e la nuova stagione di ‘Non lo faccio x moda’. Grazie alla vita!", ha scritto Giulia Salemi a corredo di un post in cui ha condiviso alcune foto della festa di compleanno, che l'influencer ha definito "speciale". Tra le foto, Giulia Salemi ha condiviso il primo 'regalo' ricevuto dal figlio Kian: un rigurgito sul pigiama dell'influencer e neo mamma. Giulia Salemi è diventata mamma per la prima volta lo scorso 10 gennaio, quando è nato il primogenito Kian, avuto con il compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto nel 2021 dentro la Casa del Grande Fratello. Il fidanzato e neo papà ha celebrato il compleanno di Giulia condividendo sulle Instagram stories un tenero video in cui lui porta la torta di compleanno alla compagna, e a corredo ha scritto: "Auguri amore mio. Che tu possa realizzare i sogni più grandi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2025