Giulia De Lellis, il parto è vicino: “Sono giorni che giro tra medici e ospedali”

(Adnkronos) – La gravidanza di Giulia De Lellis sta arrivando al termine e l'influencer si trova nel pieno di un periodo fatto di molti controlli medici, come ha voluto raccontare ai suoi follower. "La gravidanza, il parto e tutto sono una pratica, diciamocelo", ha detto nelle sue Stories Instagram, mentre si trova a bordo di un'automobile. "Sono giorni – ha spiegato – che giro tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto, ma sono contenta perché mi sono messa tranquilla. Io quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, però si arriva a un certo punto in cui ci sono determinate pratiche che sono inevitabili. E quindi sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà". Giulia De Lellis e il fidanzato Tony Effe avevano annunciato la gravidanza a inizio maggio, facendo anche sapere ai loro fan di aspettare una bambina, che verrà chiamata Priscilla. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Giugno 2025