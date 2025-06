Giulia De Lellis e Tony Effe, il baby shower (segreto) per la figlia Priscilla

(Adnkronos) –

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato il baby shower per la figlia Priscilla che nascerà a breve. L'influencer e il rapper hanno deciso di mantenere massimo riserbo sulla loro vita privata, per questo motivo l'evento è stato celebrato con i familiari e gli amici più stretti, non condividendo nulla sui loro rispettivi profili social. Giulia De Lellis e Tony Effe avevano annunciato la gravidanza a inizio maggio con un post condiviso su Instagram in cui avevano fatto sapere di aspettare una bambina e svelando il nome, si chiamerà Priscilla. Da quel momento, hanno preferito entrambi vivere la gravidanza nel silenzio più totale, condividendo di tanto in tanto qualche piccola novità. Il baby shower preannuncia che la gravidanza sta arrivando al termine. Il party per la figlia Priscilla è stato organizzato ieri, domenica 22 giugno, al Relais Appia Antica, una location suggestiva situata a Roma all'interno di un grande parco secolare. L'evento è stato curato nei minimi dettagli: dalle decorazioni rosa al banchetto pieno di dolci. La coppia non ha condiviso nulla sui social, al loro posto ci hanno pensato gli invitati che hanno mostrato alcune immagini relative al party. L'influencer si trova nel pieno di un periodo caratterizzato da molti controlli medici, come ha raccontato recentemente ai suoi follower. "La gravidanza, il parto e tutto sono una pratica, diciamocelo", aveva detto nelle sue Stories Instagram recentemente. "Sono giorni – aveva spiegato – che giro tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto, ma sono contenta perché mi sono messa tranquilla. Io quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, però si arriva a un certo punto in cui ci sono determinate pratiche che sono inevitabili. E quindi sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Giugno 2025