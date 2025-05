Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 24 anni, la dedica di papà Gino: “Buon compleanno amore”

(Adnkronos) – "Buon compleanno amore". Sono queste le parole scelte da Gino Cecchettin per fare gli auguri alla figlia Giulia che oggi, lunedì 5 maggio, avrebbe compiuto 24 anni. Anche la sorella Elena ha condiviso una frase che esprime tutto il suo dolore per la scomparsa di Giulia, uccisa brutalmente l'11 novembre del 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Gino Cecchettin ha condiviso gli auguri sul suo profilo social, a corredo di un'immagine che ritrae un cielo dove il sole prova a farsi spazio tra una nuvola bianca. La sorella di Giulia, Elena, invece, ha scelto di condividere quattro foto private che ritraggono le due sorelle durante la loro infanzia, mentre giocano insieme nella culla: "Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre", ha scritto Elena nelle Instagram stories. Mentre a corredo delle foto ha scelto due versi di una canzone: "Quando tutto brucia per te sì, forse anche io". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2025